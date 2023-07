Van der Sar "já não corre perigo de vida", mas continua nos cuidados intensivos

O ex-guarda-redes Edwin Van der Sar © Adrian Dennis/AFP

O ex-guarda-redes holandês Edwin Van der Sar, vítima de uma hemorragia cerebral na última sexta-feira, já está fora de perigo, embora continue internado, anunciou na terça-feira o Ajax.

"Edwin ainda está nos cuidados intensivos, mas a sua condição é estável. Já não corre perigo de vida", revelou o clube de Amesterdão, num comunicado enviado a pedido da mulher do ex-jogador.

Annemarie Van der Sar contou também que sempre que visita o marido, Van der Sar consegue comunicar.

"É preciso paciência e ver a evolução do seu estado", acrescentou Annemarie Van der Sar.

O ex-jogador do Ajax e do Manchester United, de 52 anos, estava de férias numa ilha da Croácia quando começou a sentir-se mal. Em maio renunciou ao cargo de gerente geral do Ajax, que ocupava desde 2016, depois da pior temporada do clube nos últimos 14 anos, terminando em terceiro lugar, atrás de Feyenoord e PSV Eindhoven.

Considerado um dos melhores guarda-redes da sua geração, Van der Sar defendeu a baliza do Ajax entre 1990 e 1999, fazendo parte da equipa que conquistou a Liga dos Campeões em 1995. Depois disso passou pela Juventus entre 1999 e 2001 e pelo Fulham, de 2001 a 2005, antes de se transferir para o Manchester United, onde permaneceu entre 2005 e 2011.

Durante essa passagem pelo clube inglês conquistou mais uma Champions, em 2008. Edwin Van der Sar disputou ainda 130 jogos pela seleção da Holanda e foi titular em dois Mundiais: em França, em 1998, e na Alemanha, em 2006.