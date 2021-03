Vandinho: "O Braga tem muito valor, mas lutar pelo título esta época não vai ser fácil"

Vandinho, antigo jogador do SC Braga © Fábio Poço/Global Imagens

Vandinho não tem dúvidas que o Sporting de Braga está a crescer cada vez mais e que atravessa um excelente momento na época, mas considera que lutar pelo título este ano não vai ser fácil. Em entrevista à TSF, o antigo capitão dos bracarenses comenta a época que os "Guerreiros do Minho" têm feito e explica o que é preciso para o Braga ter mais condições para lutar pelo título.

A TSF desafiou Vandinho a comparar o Sporting de Braga desta época com o da época 2009/2010, uma equipa que lutou lado a lado com o Benfica até à última jornada pelo título de campeão nacional.

"Na verdade, é difícil comparar. É um momento diferente e o nível das equipas, anteriormente, era mais qualificado. Ainda assim, penso que o Sporting de Braga deste ano tem muito valor, mas lutar pelo título, esta época, não vai ser fácil. O Sporting está muito à frente. No ano em que lutámos pelo título, nunca deixámos distanciar tanto o primeiro classificado. Não é uma tarefa fácil, mas, se o Braga conseguir, vou ficar feliz, porque é um objetivo que nunca conseguirmos alcançar", afirma o antigo jogador dos minhotos.

Vandinho elogia o trabalho que a estrutura dos bracarenses tem feito nos últimos anos, sublinhado que o segredo do sucesso está no bom trabalho realizado pelo clube minhoto. "O Braga está a colher frutos das pessoas corretas. É um grande trabalho que vem sendo feito pela estrutura. Cada vez mais, o Braga está a ser reconhecido pelo mundo todo, pelas suas conquistas e pelo seu trabalho", acrescenta Vandinho, que revela que está muito feliz por ver o Sporting de Braga num "excelente momento".

O Sporting de Braga muitas vezes não consegue segurar os melhores jogadores, sobretudo no mercado de inverno, deixando nas últimas épocas alguns 'fugirem' também para os rivais. Vandinho defende que o presidente do clube tem um papel preponderante nessa situação: "Se António Salvador conseguir manter os jogadores, é muito importante para lutar pelo título. Se perderes dois ou três jogadores a meio da época, parece que não, mas faz toda a diferença. Porque os novos jogadores ainda precisam de tempo para encaixar nas novas dinâmicas. Eu penso que tudo isso tem influência na luta pelo título. Lembro-me que no nosso tempo [na época 2009/2010] não saiu ninguém e nós conseguimos lutar pelo título até ao fim" .