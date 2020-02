Vão ser transmitidos 22 jogos do Euro 2020 em sinal aberto

Estação privada vai transmitir um total de 22 jogos © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Em direto e em canal aberto. A TVI anunciou um acordo com a Sport TV para a transmissão de 22 jogos do Euro 2020, que incluem as partidas da seleção portuguesa de futebol.

A Sport TV é a detentora de todos os direitos de transmissão associados ao europeu deste ano e com o acordo alcançado esta quarta-feira, a TVI "passa a ser o único canal aberto em Portugal, a transmitir em exclusivo aos portugueses a exibição de um total de 22 jogos", referem as empresas em comunicado.

A estação de Queluz de Baixo adquiriu ainda a transmissão do jogo de abertura e da final da competição, bem como mais nove jogos da fase de grupos, quatro jogos dos oitavos de final, dois jogos dos quartos de final e as duas meias-finais.

O presidente da Sport TV, Nuno Ferreira Pires, afirma que o acordo "com a TVI salvaguarda de forma inequívoca aquela que foi sempre a primeira prioridade da Sport TV neste processo: garantir o acesso de todos os portugueses à mais aguardada competição europeia de futebol, onde Portugal é detentor do título".

Já Nuno Santos, diretor de programas da TVI, olha para a transmissão dos jogos do Euro 2020 como "um momento de viragem da TVI". Nuno Santos congratula-se ainda pelo facto da competição ser "um fator de agregação nacional que toca a todos os portugueses".

A Sport TV "manterá a totalidade da transmissão dos 51 jogos do Euro 2020".

O acordo entre as partes foi assinado na Cidade do Futebol, a convite da Federação Portuguesa de Futebol.