Varandas garante que Sporting é aliado na luta contra a "escumalha"

Frederico Varandas, foi recebido por João Paulo Rebelo e Antero Luís © Gerardo Santos/Global Imagens

Por TSF 08 Janeiro, 2020 • 14:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, esteve reunido, esta quarta-feira, com com o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, e com o secretário de Estado adjunto e da Administração Interna, Antero Luís. Um encontro pedido pelo clube de Alvalade e em que a violência no desporto esteve em cima da mesa.

O líder leonino voltou a falar em "escumalha" no futebol português e diz que é preciso tomar medidas concretas para castigar alguns adeptos de futebol.

"O Sporting é um aliado corajoso nesta luta, contra este tipo de pessoas. O Sporting vai estar sempre do lado do desporto. Não podemos pactuar com escumalha que faz incitamento ao ódio e à violência, com escumalha que imita o som de uma very-light para celebrar um homicídio, escumalha que atira tochas para cima de atletas. Essa escumalha não pode ter espaço nos recintos desportivos", garantiu à saída da reunião.

TSF\audio\2020\01

oticias\08\antonio_botelho_frederico_varandas_14h 00:00 00:00

A 17 de dezembro de 2019, na sequência de um comunicado sobre os insultos de que equipa de futebol foi alvo em Ponta Delgada, antes da visita ao Santa Clara, o secretário de Estado da Juventude e Desporto disse compreender "alguma insatisfação" de Varandas, mas avisava que "são matérias do foro interno dos próprios clubes".

João Paulo Rebelo referiu, na altura, que "a mensagem, muitas vezes difundida, de que há inação do Estado, não ajuda" e garantiu que "não há inação, as instituições funcionam e estão a fazer o seu trabalho".