Varandas revela que renovação de Amorim está "em cima da mesa"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, revelou esta terça-feira que a renovação do contrato do treinador Rúben Amorim "está em cima da mesa" e garantiu que o técnico vai cumprir "cumprir o contrato" válido até 2024.

Em entrevista à RTP3, o líder leonino lembrou que é precisamente esse o ano em que acaba a atual ligação, destacando que os responsáveis pelo clube já transmitiram a Amorim "o que querem para além de 2024".

A renovação, admite, é por esta altura "um assunto em cima da mesa", sendo que o treinador leonino "já disse muitas vezes que está feliz no Sporting".

Confrontado com o interesse de clubes das "Big 5", as cinco principais ligas europeias, em contratar o treinador, Varandas diz que "é ótimo sinal".

"No dia em que sair para uma das Big 5 só tenho de estar feliz e agradecido por tudo o que o Rúben Amorim fez, não tenho dúvidas nenhumas de que não o vou ter por 20 anos", assinalou.

O Sporting ocupa, por esta altura, o quarto lugar do campeonato e está a 12 pontos do líder Benfica, tendo já sido eliminado da Taça de Portugal.

Nas competições europeias, os leões também já caíram da Liga dos Campeões e vão ainda discutir a presença na Liga Europa.