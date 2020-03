"Varandas tem de saber o que fazer." Sousa Cintra e a troca de treinador em Alvalade

Sousa Cintra, ex-presidente do Sporting, comenta a mudança técnica em Alvalade © Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

Rúben Amorim, atual treinador do Braga, deve assinar nos próximos dias pelo Sporting, logo que seja oficializada a saída de Jorge Silas. Na TSF, Sousa Cintra comentou a mudança no comando técnico dos leões.

O antigo presidente lamenta o período instável dos leões e pede a Frederico Varandas, atual líder leonino, para "preparar o futuro". "Frederico Varandas é o presidente do clube, portanto tem de saber o que fazer", considera Cintra, em declarações à TSF.

O mais importante na escolha de um treinador é, segundo o antigo presidente, a experiência e a maturidade, alguém "com grande conhecimento do futebol a nível nacional e internacional" e com espírito vencedor. Ainda assim, admite que cada caso é um caso e podem sempre existir exceções, como aconteceu com o percurso de José Mourinho, que, "quando começou, não tinha provas dadas e teve sucesso". "É tudo uma questão de competência e de sorte", acrescenta.

Com o clube a viver tempos difíceis, o único pedido de Sousa Cintra é que se encontre "um caminho de vitórias e de sucesso" e que se deixem as "intrigas" que não beneficiam ninguém. "Quero desejar o maior sucesso a Silas e ao presidente e que as coisas corram o melhor possível, porque é isso que interessa."

O antigo presidente do Sporting lamenta ainda o facto de o clube estar sempre a ser notícia por "razões que não interessam".

Em relação ao encontro em Famalicão já esta terça-feira (20h00), o ex-dirigente reforça que é um jogo importante e uma vitória pode "dar alguma esperança" aos sportinguistas.

A partida que encerra a 23.ª jornada da I Liga pode ser acompanhada em direto na TSF e em tsf.pt.