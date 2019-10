"Varandas out." Assembleia-geral do Sporting arranca com protestos à porta

Por Cátia Carmo 10 Outubro, 2019 • 21:19 Partilhar este artigo Facebook

Em noite de assembleia-geral, os adeptos do Sporting colocaram tarjas de protesto no caminho entre o Estádio José Alvalade e o Pavilhão João Rocha, em Lisboa. Nelas podiam ler-se inscrições como "#VarandasOut", "respeitem o Sporting" e "amadores... não, obrigado!".

No entanto, as tarjas não estiveram expostas durante muito tempo. As forças de segurança aconselharam os adeptos a retirá-las e os sportinguistas respeitaram a indicação.

Nesta assembleia-geral do clube leonino vão discutir-se o relatório de gestão e as contas do clube entre 1 de julho de 2018 e 30 de junho de 2019.