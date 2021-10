Varzim vence Marítimo nos penáltis e afasta primeira equipa da I Liga na Taça

© Manuel Fernando Araújo/Lusa

O Varzim protagonizou este domingo a primeira eliminação de uma equipa da I Liga na Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Marítimo por 3-2 nos penáltis, em jogo disputado na Póvoa de Varzim.

Os insulares ainda estiveram na frente do marcador, depois de um golo de Alipour, aos 54 minutos, mas a expulsão de Rúben Macedo, aos 64, por acumulação de amarelos, permitiu ao Varzim, da II Liga, ganhar ascendente e virar o resultado.

Aos 81 minutos, os poveiros igualaram por intermédio de Heliardo, na conversão de uma grande penalidade, tendo o Varzim passado para a frente no arranque do prolongamento, com novo penálti, desta feita cobrado por Murilo, aos 93. Já nos descontos, aos 120+2, Rafik Guitane, em nova grande penalidade, igualou a 2-2, levando o jogo para o desempate por penáltis.

Na decisão, os jogadores do Varzim revelaram-se mais certeiros, acertando três em quatro remates, enquanto os insulares apenas marcaram dois em cinco.