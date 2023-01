Vasco Seabra e o pormenor de um derbie de Lisboa que deixa tudo em aberto

© Pedro Rocha/Global Imagens

Por Tiago Santos 16 Janeiro, 2023 • 15:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O empate 2-2 entre Benfica e Sporting revelou no Estádio da Luz duas equipas combativas, num jogo intenso, digno da história dos duelos entre os dois maiores rivais de Lisboa. Vasco Seabra acompanhou o jogo no estádio e explica que retira da exibição do Benfica a confirmação de um momento de forma menos exuberante de algumas das opções regulares de Roger Schmidt, o que condiciona a equipa que lidera o campeonato.

"Foi um dérbi intenso. Nem sempre com o jogo tão organizado e ponderado como as equipas têm vindo a atuar", começa por apontar o técnico de 39 anos. "Foi um jogo de entrega, de luta das equipas, com o Sporting a entrar melhor no jogo e depois a resposta do Benfica representa aquilo que são as ambições de ambas as equipas". Fruto dos diferentes momentos do jogo, o antigo treinador do Marítimo resume o que indica esta partida para o restante da temporada. "O campeonato não está entregue, de todo."

"No Benfica vejo dois jogadores que estiveram em evidência nos momentos mais fortes da equipa e que me parece, estão agora mais abaixo do que aquilo foi o pré-mundial. Falo de David Neres de Aursnes. Estas dinâmicas, estes altos e baixos, fazem com que as equipas tenham momentos menos bons e outros melhores", sublinha Vasco Seabra sobre a equipa de Roger Schmidt.

Do lado dos leões, Amorim ousou lançar jogadores Youssuf Chermiti (18 anos, primeiros minutos na temporada, não só na equipa principal, mas também em todas as equipas de formação) ou Arthur Gomes como opções com o resultado em discussão (78 minutos, 2-2 no marcador).

"O Rúben só está a mostrar quem realmente é, um treinador de risco. Lembro o ano do título em que ninguém admitia o Sporting como um candidato. Há essa expectativa da aposta na formação para que o clube se torne cada vez mais sustentável, acreditando nestes valores mais jovens. É a aposta reforçada naquilo que é o perfil do Rúben", explica Vasco Seabra.

Momento de FC Porto e SC Braga. E ainda o Casa Pia

A discussão do título não se faz apenas entre FC Porto, Benfica e Sporting, nota Vasco Seabra. "Juntar-lhe-ia sempre o Sporting de Braga. Uma equipa que tem nove vitórias nos últimos dez jogos representa sempre uma consistência muito alta", sublinha Vasco Seabra.

"O FC Porto tem estado mais consistente, teve o empate no Casa Pia, mas acabou por não fazer uma má segunda parte. Há jogos em que os resultados não aparecem, mas, as dinâmicas mostrando-se e o comportamento da equipa ser de busca da vitória daquela forma, acredito que o FC Porto vai estar na luta pelo título até final", esclarece.

"Há que olhar também para o perfil do Sérgio Conceição, um treinador que não permite que as coisas abrandem, que alguém atire a toalha ao chão. Há jogadores em crescimento, como Galeno ou João Mário - que está mais consistente, novamente -, e por isso acredito que o Futebol Clube do Porto vai estar na luta até ao fim".

O Casa Pia pode terminar a jornada à frente do Sporting na Liga - joga em casa do Estoril Praia esta segunda-feira, 16 de janeiro, 19h00 -, e o futebol dos lisboetas merece o elogio de Vasco Seabra. "É um trabalho extraordinário do Filipe Martins e de toda a estrutura. Espero que consigam continuar e manter esta capacidade, que pode ser também fator de motivação para todas as outras equipas. O nosso campeonato tem qualidade, as equipas têm estado mais com vontade de pontuar do que de lutar pelas vitórias. É importante que as equipas se motivem com estas conquistas de formações que são, na teoria, mais pequenas".

Um campeonato lançado a uma jornada do Equador da liga portuguesa. Na próxima jornada o líder Benfica visita o Santa Clara, o FC Porto joga em Guimarães com o Vitória e o SC Braga em Paços de Ferreira. O Sporting atua em casa com o Vizela na abertura da jornada 17.