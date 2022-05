Por TSF 08 Maio, 2022 • 00:55 Partilhar este artigo Facebook

Minuto 90'+4' no estádio da Luz. Grimaldo bate um pontapé de canto a partir do lado esquerdo do ataque do Benfica, mas o lance é cortado pela defesa portista e a bola sobra para Pepê. O brasileiro, descaído sobre a direita, disparou em direção à baliza contrária, cruzou para a zona do penálti e Zaidu, de primeira, atirou à gaveta.

Na "caixa de segurança" nascia a festa de um novo campeão nacional. Onze anos depois, o FC Porto voltou a festejar no estádio da Luz a conquista de um campeonato, o 30.º da história do clube.

Os golos, as imagens, os vídeos e os principais testemunhos da festa portista ficam eternizados em tsf.pt.