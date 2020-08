Veja aqui os dois melhores golos da I e II Liga da época passada

Zé Luís e Rodrigo Dantas marcaram os melhores golos da temporada 2019/20.

Por Francisco Nascimento 28 Ago, 2020 • 21:13

A cerimónia da calendarização da nova temporada é sinónimo de atribuição de prémios. Os jogadores que mais se destacaram na temporada transata recolhem os troféus, e recordam-se os melhores golos do campeonato.

Zé Luís foi o marcador do golo do ano na I Liga. O avançado do FC Porto dominou no peito e rematou de pontapé de bicicleta frente ao Paços de Ferreira.

Já na II liga, o destaque vai para o tento de Rodrigo Dantas, jogador do Casa Pia. Com um forte remata, pouco depois do meio campo, o jogador brasileiro fuzilou a baliza do Estoril.