Lukaku inaugura marcador de penálti. Sevilha 1-1 Inter (1.ª parte)

Julen Lopetegui, treinador do Sevilha

Sevilha e Inter Milão disputam esta sexta-feira a final da Liga Europa em futebol, em Colónia, depois de uma final a oito disputada na Alemanha, em eliminatória a uma só mão, devido à pandemia de Covid-19.

Os espanhóis, comandados pelo ex-FC Porto Julen Lopetegui, procuram a sexta conquista da segunda competição europeia de clubes, depois de terem sido quarto classificados na Liga espanhola e de terem deixado pelo caminho a Roma (2-0), de Paulo Fonseca, a 'armada' lusa do Wolverhampton (1-0), comandado por Nuno Espírito Santo, e o Manchester United (2-1).

O Inter Milão, vice-campeão italiano, vai enfrentar a quinta decisão do segundo escalão europeu, o qual venceu em três ocasiões, todas na década de 1990, e regressa a uma final europeia 10 anos depois, após a conquista da Liga dos Campeões sob o comando de José Mourinho.

Já se joga a final da Liga Europa! Logo aos 2 minutos de jogo, após uma entrada imprudente, Lukaku cai na grande área do Sevilha e o árbitro assinala grande penalidade para o Inter. Diego Carlos, que já tinha estado na origem de um penálti frente ao Manchester United, foi punido com um cartão amarelo. Lukako não desperdiça a oportunidade e coloca os italianos na frente do marcador aos cinco minutos da partida.

O Sevilha, com uma capacidade técnica e tática diferente do Inter, empata por intermédio do holandês De Jong aos 12 minutos.

Onze inicial do Sevilha: Bounou; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Jordán, Fernando, Banega; Ocampos, Suso e De Jong.

Onze inicial do Inter de Milão: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku e Martínez.

Suplentes do Sevilha: Vaclík, Sergi Gómez, Munir, Gudelj, Escudero, Óliver Torres, Vázquez, José Alonso, Sánchez, Genaro, Pablo Pérez, En-Nesyri.

Suplentes do Inter: Padelli, Alexis Sánchez, Moses, Sensi, Ranocchia, Valero, Eriksen, Esposito, Pirola, Biraghi, Skriniar, Candreva.