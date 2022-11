Veja o golo monumental que derrotou a Argentina. Mas o empate de ex-Beira-Mar não ficou atrás

Por Clara Maria Oliveira 22 Novembro, 2022 • 16:56 Partilhar este artigo Facebook

O nome de Saleh Al-Shehri era desconhecido até esta terça-feira, mas o golo do empate do jogador da Arábia Saudita frente à Argentina revelou-o ao mundo. É certo que assinou pelo Al-Hilal em 2019 e passou quase toda a carreira no país natal, mas também já passou por Portugal.

Entre as épocas 2011/2012 e 2012/2013, o número 11 saudita passou, por empréstimo, no Mafra e no Beira-Mar, respetivamente. Nos aurinegros jogou, inclusive, na I Liga, na última participação dos aveirenses no escalão máximo do futebol português.

O segundo golo, que efetivou a surpresa no resultado, chegou pelo intermédio de Salem Al-Dawsari. O camisola 10 da Arábia Saudita fez o 1-2 num remate de fora de área após um bom trabalho individual, sem hipóteses de defesa para o guardião argentino, Emiliano Martinez.

A Arábia Saudita conseguiu esta terça-feira a primeira grande surpresa no Mundial de futebol de 2022, ao bater a Argentina, que não perdia há 36 jogos, por 2-1, em encontro da primeira jornada do Grupo C, em Lusail.

O golo argentino foi marcado por Lionel Messi, de grande penalidade, aos 10 minutos, e a seleção das Pampas viu serem anulados, ainda na primeira parte, três golos por fora de jogo.