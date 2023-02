Veja o momento: LeBron James torna-se no melhor marcador de sempre da NBA

Por Lusa 08 Fevereiro, 2023 • 05:59 Partilhar este artigo Facebook

O basquetebolista LeBron James, dos LA Lakers, tornou-se esta quarta-feira no melhor marcador da história da Liga norte-americana (NBA) ao ultrapassar os 38.387 pontos, o anterior recorde detido pelo lendário Kareem Abdul-Jabbar.

Quatro vezes campeão, aos 38 anos, LeBron conseguiu o feito ao garantir os 36 pontos necessários no jogo entre os Los Angeles e os Oklahoma City, atingindo a marca de 38.388 pontos na época regular, que exclui os 'playoffs'.

Abdul-Jabbar - uma das muitas celebridades e estrelas do desporto que marcaram presença na arena onde decorreu o jogo - tinha-se tornado no maior marcador de sempre da liga a 5 de abril de 1984 e acabou por abandonar o basquetebol em 1989, com 38.387 pontos.

Poucos se aproximaram do recorde. Karl Malone ficou a 1.459 pontos de Abdul-Jabbar, Kobe Bryant a 4.744 pontos e Michael Jordan a 6.095 pontos.

LeBron James cumpre a 20.ª temporada na NBA, o mesmo número de Kareem Abdul-Jabbar na liga norte-americana.