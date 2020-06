Foi assim em Portimão a retoma do futebol nacional © Luís Forra/Lusa

O brasileiro Lucas Fernandes marcou esta quarta-feira o primeiro golo após a retoma da I Liga de futebol, 87 dias depois de ter sido suspensa devido à Covid-19, dando vantagem ao Portimonense sobre o Gil Vicente.

No primeiro dos últimos 90 encontros da I Liga, o médio marcou, aos 49 minutos, colocando o Portimonense a vencer em casa, com um grande remate de fora da área.

Os festejos do golo, contudo, furaram as recomendações das autoridades de saúde, com todos os jogadores do conjunto algarvio a abraçarem-se.

Suspensa desde 8 de março, a I Liga portuguesa foi retomada, seguindo um exigente protocolo sanitário, com imagens inéditas no futebol português: treinadores (e suplentes) de máscara, ausência de cumprimentos entre os jogadores - e alguma hesitação nos protagonistas, confrontados com a 'nova normalidade' - e um minuto de silêncio, cumprido em rigoroso distanciamento, num círculo no centro do relvado, em memória das vítimas da Covid-19.

O Governo decidiu permitir a retoma da I Liga no fim de semana de 30 e 31 de maio, mas a Liga de clubes apontou o regresso para 4 de junho. Acabaria por antecipar a data do arranque, depois de aprovados 16 dos 18 recintos dos clubes da competição e da Cidade do Futebol, casa emprestada para Belenenses SAD e Santa Clara.

Os 90 últimos jogos da I Liga, entre os quais os quentes FC Porto-Sporting, em 15 de julho, e Benfica-Sporting, na última jornada, vão ser disputados numa 'maratona' praticamente diária até 26 de julho.

Após esse dia vai ser disputada a final da Taça de Portugal, igualmente à porta fechada, em local e data a designar.