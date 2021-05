Por TSF 15 Maio, 2021 • 23:03 Partilhar este artigo Facebook

O Benfica acabou, este sábado, com a invencibilidade do Sporting no campeonato ao bater os leões por 4-3 no estádio da Luz.

Seferovic, por duas vezes, Pizzi e Lucas Veríssimo marcaram para as águias. Pote, também por duas vezes, e Nuno Santos fizeram os golos leoninos.