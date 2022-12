Veja os candidatos a melhor golo do Mundial 2022. Enzo Fernández entre os nomeados

Enzo Fernandez festeja golo frente ao México © AFP

Por Clara Maria Oliveira 21 Dezembro, 2022 • 18:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Mundial 2022 terminou este domingo, mas ainda há troféus prontos a ser entregues, e um deles é o de melhor golo da competição. Entre os dez nomeados pela FIFA encontra-se o jogador do Benfica, Enzo Fernández, que pode juntar este prémio à medalha de vencedor do Campeonato do Mundo e à distinção como melhor jogador jovem da prova.

Na lista, também se encontra o ex-jogador do FC Porto, Vincent Aboubakar, após um tento frente à Sérvia, também na fase inicial do torneio. A votação, aberta a todos os adeptos, ainda está a decorrer no site da FIFA.

Salem Al-Dawsari (Arábia Saudita 2-1 Argentina)

Na jornada inaugural do Campeonato do Mundo de futebol, os sauditas surpreenderam com uma vitória frente à Argentina. O golo da reviravolta, operado por Al-Dawsari, aconteceu após uma jogada individual do jogador, e um remate ao ângulo oposto.

Enzo Fernández (Argentina 2-0 México)

O médio argentino marcou o único golo no Mundial 2022 frente ao México na fase de grupos. Enzo Fernández recebeu a bola de Lionel Messi após um canto curto de Rodrigo de Paul, fintou o defesa mexicano e rematou cruzado, sem hipóteses de defesa para Ochoa.

Cody Gakpo (Países Baixos 1-1 Equador)

No encontro entre os neerlandeses e equatorianos, também para a fase de grupos, o avançado, que atua no PSV, entrou na lista com o golo que, na altura, inaugurou a partida. Gakpo ganhou a posse da bola à entrada da área e encheu o pé num remate de fora da área.

Vincent Aboubakar (Camarões 3-3 Sérvia)

O ex-jogador do FC Porto, Vincent Aboubakar, tinha entrado aos 55 minutos no encontro da fase de grupos frente à Sérvia, e oito minutos depois, deixou logo a sua marca. Isolado de marcação, fintou um defesa sérvio e fez um 'chapéu' ao guarda-redes para, naquele momento do jogo, fazer o 2-3.

Luís Chávez (México 2-1 Arábia Saudita)

Foi no encontro entre mexicanos e sauditas que se marcou o único livre direto a fazer parte da lista de melhores golos do Mundial 2022. Luís Chávez cobrou o livre da melhor forma, e ainda deu esperanças de apuramento ao México, com o 2-0 aos 52 minutos, mas acabou por não ser suficiente para a passagem aos oitavos de final.

Richarlison (Brasil 2-0 Sérvia e Brasil 4-1 Coreia do Sul)

O jogador brasileiro é o único a conseguir a proeza de ter dois golos entre os nomeados. O primeiro, foi no encontro inaugural dos brasileiros no Mundial, frente à Sérvia, após dominar e realizar um pontapé do moinho. O segundo, já nos oitavos de final, foi uma finalização do avançado a uma jogada coletiva com nota artística do escrete.

Neymar [Brasil 1-1 Croácia (2-4 após grandes penalidades)]

Após 105 minutos sem golos, Neymar fez sonhar milhões de brasileiros ao inaugurar o marcador frente aos croatas após uma jogada de insistência e com poucos toques. Ainda assim, não foi suficiente para que o Brasil seguisse em frente na prova.

Paik Seung-Ho (Brasil 4-1 Coreia do Sul)

O único golo dos sul-coreanos frente ao Brasil, nos oitavos de final do Mundial, também faz parte da lista. Paik Seung-Ho aproveitou um ressalto da defesa brasileira após um livre e, com toda a força no pé, fuzilou a baliza de Alisson Becker.

Kylian Mbappé (França 3-1 Polónia)

É verdade que foi o melhor marcador do Mundial 2022, mas o francês conta com apenas um golo na lista dos dez melhores. O avançado dos vice-campeões do mundo já tinha feito o 2-0 no encontro frente aos polacos, mas o tento escolhido foi o do 3-0, ao passar do minuto 90, com um remate colocado à baliza de Wojciech Szczęsny.