Os jogadores da seleção nacional a festejarem um dos golos que marcaram frente à França

A seleção portuguesa de futebol qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do Euro 2020, ao empatar 2-2 com a campeã mundial França, em encontro da terceira jornada do Grupo F do Euro 2020, na Puskás Arena, em Budapeste.

Na primeira meia hora de jogo, Ronaldo não vacilou e atirou Lloris para o lado contrário antes de atirar para o golo português. Estava feito o primeiro.

Ainda antes do intervalo, mesmo aos 45 minutos, Benzema empatou o jogo. Tal como no penálti de Ronaldo, a bola foi para um lado e o guarda-redes para o outro. Estava tudo empatado em Budapeste.

Aos 47 minutos, Benzema fugiu pelas costas da defesa e atirou contra o poste, com a bola a entrar na baliza de Rui Patrício. Lahoz ainda esperou pela decisão do VAR, mas acabou por confirmar o golo.

Menos de dez minutos depois, aos 58', houve mão clara de Koundé e foi assinalado o terceiro penálti da partida. Chamado a converter, Ronaldo marcou e igualou Ali Daei como o melhor marcador de sempre de seleções. Portugal estava, nesta altura, de novo qualificado para os oitavos.

Com o 2-2 no Alemanha-Hungria, a seleção lusa terminou no terceiro lugar do agrupamento, marcando encontro com a Bélgica nos oitavos (domingo, em Sevilha), com quatro pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a França, primeira, com a Hungria a ser eliminada, com dois.