FC Porto e Benfica empatam 1-1 no clássico e continuam a quatro pontos da liderança.

Por TSF 15 Jan, 2021 • 23:14

O FC Porto e o Benfica empataram esta sexta-feira 1-1, em jogo da 14.ª jornada da I Liga, disputado no estádio do Dragão, com ambas as equipas a continuarem a quatro pontos do líder Sporting.

O primeiro golo do jogo surgiu cedo, aos 16 minutos. Nuno Tavares cruzou e, de primeira, Seferovic assistiu Grimaldo que, à saída de Marchesín, picou a bola por cima do guarda-redes argentino.

Os dragões chegariam ao empate menos de dez minutos depois, por intermédio de Taremi. Sérgio Oliveira passou a Corona que tirou Gilberto da frente, na área encarnada, e assistiu Taremi, que rematou. A bola ainda bateu em Marega antes de entrar.

Com este empate, o FC Porto e o Benfica estão no segundo lugar, ambos com 32 pontos, mantendo os quatro de diferença para o líder Sporting (36), que também esta sexta-feira empatou em casa com o Rio Ave (1-1).