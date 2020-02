Marega e Otávio a festejarem os golos © Octavio Passos/Global Imagens

O FC Porto venceu este sábado o Benfica por 3-2, no Estádio do Dragão. Com este triunfo, os dragões, segundos classificados, conseguiram reduzir para quatro pontos a desvantagem para o líder Benfica, passando a somar agora 50 e quebrando uma impressionante série de 16 triunfos consecutivos que os lisboetas levavam na I Liga.

Com Pepe a surgiur como principal novidade no onze do FC Porto, após um mês de ausência devido a lesão, e Weigl a regressar também à titularidade no Benfica, os azuis e brancos entraram para este duelo sem margem de erro para manter as aspirações ao título.

Os encarnados conseguiram, nos instantes finais do jogo, intensificar a pressão, mas também se expuseram aos contra-golpes de um coeso FC Porto, num confronto de forças emocionante, mas sem grandes efeitos práticos para alterar o 3-2 que se arrastou até ao final.

Os golos do jogo:

FC Porto 1-0 Benfica. Cruzamento da direita de Otávio, que finta Grimaldo. Luis Diaz ainda ensaia um pontapé de bicicleta, mas Sérgio Oliveira é mais rápido e marca.

FC Porto 1-1 Benfica. Marchesín dá uma palmada na bola, num cabeceamento de Chiquinho, e sobra para Carlos Vinícius que marca na recarga.

FC Porto 2-1 Benfica. Alex Telles converte grande penalidade. Atira para a direita, Vlachodimos estica-se todo, mas não chega à bola.

FC Porto 3-1 Benfica. Rúben Dias marca na própria baliza.

FC Porto 3-2 Benfica. Carlos Vinícius remata cruzado. Passe de Rúben Dias para Rafa, com um toque de calcanhar, assiste Carlos Vinícius bem posicionado na área.