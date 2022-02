"Vejo Portugal como grande candidato." Especialista admite que final de futsal frente à Rússia não será fácil

Portugal enfrenta um conjunto russo que também sabe o que é vencer a competição © Gerrit van Keulen/EPA

Por TSF 06 Fevereiro, 2022 • 13:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal pode sagrar-se, este domingo, de novo campeão da Europa de futsal mas, para isso, terá de derrotar a seleção da Rússia no jogo desta tarde em Amesterdão. Rui da Cruz, especialista em futsal, diz que não será fácil.

"Vejo Portugal como grande candidato e favorito pela qualidade de jogo que temos, pelas nuances que mostramos a cada jogo. Esta Rússia vale pelo seu coletivo, tem um treinador muito experiente, há muitos anos à frente desta equipa. Vai ser um jogo até ao fim e as duas meias-finais já revelaram isso mesmo", explicou à TSF Rui da Cruz.

Ouça as declarações do especialista em futsal à TSF 00:00 00:00

No entanto, o especialista em futsal considera que a seleção nacional é favorita.

"Abramov é um jogador muito conhecido, experiente e o Niyazov. São tudo jogadores diferentes uns dos outros que trazem uma riqueza muito grande à equipa. Isto vai fazer com que Portugal esteja no seu melhor e o facto é que estivemos muito bem com a Espanha, fizemos uma remontada. Um jogo incrível, épico", acrescentou o especialista em futsal.

Pela terceira vez no encontro decisivo do torneio, que terá início às 17h30 locais (16h30 em Lisboa), na Ziggo Dome, em Amesterdão, Portugal enfrenta um conjunto russo que também sabe o que é vencer a competição, que conquistou no longínquo ano de 1999.