"Veloz e potente." Novo avançado do Sporting que vem de uma família de basquetebolistas

Chermiti, avançado do Sporting, estreou-se frente ao Benfica

Por Tiago Santos 16 Janeiro, 2023 • 15:05

"Se o Chermiti assinar novo contrato, não vou buscar nenhum avançado". Rúben Amorim rematou desta forma na conferência de imprensa quando questionado sobre o avançado de 18 anos que estreou num derbie de Lisboa, na casa do rival Benfica, com o resultado em aberto e 78 minutos no placar. A presença Yussef Chermiti deixou marca no jogo, naqueles que foram os primeiros minutos do imponente avançado na temporada desportiva.

Natural de Vila do Porto, na ilha de Santa Maria (Açores), Youssef Chermiti é filho de pai tunisino e mãe cabo-verdiana. Jogou futsal e futebol nos primeiros anos de carreira, escapando ao desporto familiar, o basquetebol. O pai e as irmãs destacaram-se nessa modalidade, mas Youssef revelou aptidão para o futebol e para os golos. Chega à equipa principal do Sporting com 1 metro de 93 centímetros, um perfil de avançado que pode acrescentar algo no patamar mais elevado da competição em Portugal. É o que explica na TSF Filipe Pedro, treinador que no Sporting orientou Youssef Chermiti nos sub-23.

"Tem demonstrado muito valor desde que chegou à academia. Integrou a equipa de sub-23 pouco depois do início da temporada. Vinha dos sub-17, teve algum rendimento, e acabou mesmo por chegar à equipa B. Infelizmente, este início de ano não foi tão bom para ele, com algum desgaste acumulado. Acredito que depois das palavras de Rúben Amorim só poderá crescer e sentir-se valorizado", explica Filipe Pedro, treinador de 35 anos.

E o que disse Rúben Amorim não pode deixar de influenciar o jogador numa decisão sobre o futuro. "Olhando para o Chermiti... Estamos a discutir um novo contrato com ele. Se assinar um novo contrato, não vamos buscar mais nenhum avançado. Ele, o Rodrigo e o Paulinho são os meus avançados. Fica a minha palavra de honra, se ele assinar um novo contrato não vou buscar mais nenhum avançado centro", explicava o técnico. A ligação aos leões do avançado termina em 2024. O que quer dizer que o jogador fica livre para assinar por novo clube em janeiro de 2024.

Paulinho, Rodrigo Ribeiro e Youssef para atacar a segunda metade

Nascido em 2004, Chermiti procura oportunidades num conjunto onde Rúben Amorim tem apostado em Rodrigo Ribeiro, um ano mais novo. "O Youssef (Chermiti), sendo da mesma posição que o Rodrigo Ribeiro, tem características diferentes que podem ser aproveitadas. Tem um capacidade física muito forte, grande capacidade para jogar de costas para a baliza, como um apoio frontal. Mas também é muito forte a jogar em velocidade, atacando as costas da defesa, preenchendo zonas de finalização dentro da área com uma boa capacidade de finalização".

Na comparação entre os dois avançados mais jovens, há diferenças que valorizam a equipa, indica Filipe Pedro. "O Rodrigo é um jogador que gosta de combinações curtas, gosta de vir buscar a bola, de participar na jogada para surgir num espaço para finalizar. Esta diferença entre o Rodrigo Ribeiro e o Youssef acaba por ser muito útil para o Sporting".

Afonso Moreira e outros para crescer e aparecer

"Youssef tem um grande espaço para crescer. Não podemos dizer que, lá porque entrou dez ou 15 minutos e criou uma situação de golo contra o Benfica, que já esteja claramente preparado. Mas, às vezes procurar fora, não ter a certeza de que jogador vem, mais vale procurar soluções em casa, com qualidades que podem ser aproveitadas e até podem acrescentar algo ao plantel, sendo que podem até, no futuro, representar vendas para o clube. O Youssef encaixa nesse perfil", sublinha o antigo treinador dos sub-23 dos leões.

A direção do clube é assinalada nas opções de Amorim. Dario Essugo, Rodrigo Ribeiro e Mateus Fernandes, Chico Lamba e Marsá são a prova. "Até ao momento já tem tido (papel importante na equipa). Todos eles têm sido utilizados em jogos diferentes. Alguns têm tido algum azar, como o caso do Dário (Essugo) e o Mateus (Fernandes). Mas com a qualidade que têm, com o espaço para errar que lhes tem sido dado nesta fase, com apanágio aos jogadores mais jovens, têm margem para crescer, para um dia serem boas vendas para o clube e assim continuarem a aparecer jogadores".

As apostas de Amorim trazem na bagagem experiência nas equipas nacionais. "São jogadores com presença nos vários escalões de formação da seleção. São também jogadores com muita utilização nos escalões de formação do Sporting, o que lhes dá uma grande capacidade para se adaptarem a estes momentos", indica Filipe Pedro. "Ainda este fim de semana o Afonso Moreira fez mais um golo pela equipa B [Liga 3]. É mais um jogador que está a despontar, que vai aparecer dentro de pouco tempo. E outros vão chegar".