Sofia Kenin

A vencedora do Open da Austrália em 2020, a tenista Sofia Kenin (4.ª do mundo), foi eliminada esta quinta-feira, ao perder (6-3/6-2) frente à 65.ª no mundo, a estónia Kaia Kanepi.

A norte-americana perdeu os dois 'sets' da segunda ronda do torneio em pouco mais de uma hora.

Após a eliminação de Bianca Andreescu do Canadá, na quarta-feira, Kenin é a segunda das principais favoritas a sair precocemente do 'Grand Slam' australiano.