Verratti infetado pela segunda vez e deverá desfalcar PSG na Champions

O futebolista Marco Verratti © Franck Fife/AFP

O futebolista Marco Verratti testou positivo pela segunda vez ao coronavírus e está em isolamento, informou esta sexta-feira o Paris Saint-Germain, que não deverá ter o jogador na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

"Após o último teste de PCR Sars-Cov2, Marco Verratti foi confirmado como positivo. Portanto, ele respeitará o isolamento e estará sujeito ao protocolo de saúde adequado", escreveu o tricampeão gaulês, na rede social Twitter.

Depois de ter acusado positivo ao novo coronavírus no final do mês de janeiro, o médio francês, de 28 anos, companheiro de equipa do internacional luso Danilo, já estaria em dúvida para o primeiro embate dos quartos, diante do Bayern Munique, em 07 de abril, devido a uma contusão na coxa esquerda.

Esta sexta-feira, o emblema parisiense deu ainda conta da indisponibilidade de Danilo, devido a lesão, com o internacional português a ser reavaliado nas próximas 48 horas, juntando-se no lote de indisponíveis a Bernat, Letellier, Kurzawa e Icardi.

No sábado, PSG e Lille, ambos com 63 pontos, discutem a liderança da Liga francesa, a partir das 16h00, num jogo da 31.ª jornada.