Verstappen conquista pole position do GP decisivo em Abu Dhabi

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) vai partir do primeiro lugar no 22.º e último Grande Prémio da temporada de Fórmula 1, em Abu Dhabi, à frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), adversário na luta pelo campeonato, em que ambos estão empatados por pontos.

O holandês fez a sua melhor volta em 1.22,109 minutos, batendo o seu rival, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), por 0,371 segundos. Na terceira posição, ficou o também britânico Lando Norris (McLaren), mas já a 0,822 segundos.

Esta foi a 10.ª pole position da temporada para Max Verstappen, 13.ª da carreira, que chega a esta prova empatado com Lewis Hamilton, ambos com 369,5 pontos.

No entanto, o piloto holandês tem vantagem no confronto direto, por ter mais uma vitória do que o seu rival (nove contra oito).

A Red Bull mandou o mexicano Sérgio Perez sair à frente de Verstappen logo no início da Q3, a terceira e decisiva fase da qualificação, de forma a proporcionar ao companheiro de equipa um cone de aspiração.

A tática resultou, pois Verstappen garantiu, desde logo, o melhor tempo.

Hamilton, que tinha um pacote aerodinâmico que parece privilegiar a parte final do traçado de Yas Marina, ficou a mais de três décimos de segundo.

Na segunda e última tentativa, Sérgio Pérez já não serviu de "lebre", mas também não foi além da quarta posição da grelha, com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) atrás de si.

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) foi apenas o sexto mais rápido da sessão e vai ter mais dificuldades em ajudar o companheiro de equipa na luta pelo título com Verstappen.

Durante a manhã, na terceira sessão de treinos livres, o mais rápido tinha sido Lewis Hamilton.

A última prova da temporada, que vai decidir, também, o título de construtores, disputa-se este domingo, a partir das 13h00 de Lisboa.

Quem pontuar mais este domingo será o campeão mas, se depois da corrida não for desfeito o empate - se um for 9.º e o outro 10.º com a volta mais rápida, marcando dois pontos cada, ou se nenhum deles pontuar, terminando fora do Top 10 ou abandonar -, Verstappen conquistará o título por ter mais vitórias nesta temporada.