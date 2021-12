Verstappen vence GP em Abu Dhabi e é campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez

Max Verstappen © Kamran Jebreili/AFP

Max Verstappen (Red Bull) venceu, este domingo, o GP de Fórmula 1 em Abu Dhabi e tornou-se, assim, campeão mundial da modalidade pela primeira vez ao bater o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na última volta da última corrida da temporada.

.@F1 GP Abu Dhabi | Corrida



Que volta E VITÓRIA PARA MAX VERSTAPPEN #F1ELEVEN pic.twitter.com/5E6eBI8UnO - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 12, 2021

Verstappen, que perdeu a liderança da corrida logo no arranque, recuperou o primeiro lugar na última volta depois da intervenção do 'safety car', devido ao despiste do canadiano Nicholas Latiffi (Williams).

Max Verstappen é, assim, campeão pela primeira vez, o 34.º diferente da história da Fórmula 1, com oito pontos de vantagem sobre Hamilton, enquanto a Mercedes venceu o Mundial de Construtores pela oitava vez consecutiva.