Verstappen vence o GP de Miami em Fórmula 1

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull), venceu este domingo a primeira edição do Grande Prémio de Miami em Formula 1, nos Estados Unidos, a quinta prova do campeonato do mundo.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 3,786 segundos, e o espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari), a 8,229, fecharam o pódio depois de completadas as 57 voltas ao circuito.

Com esta classificação, Leclerc mantém-se na liderança do campeonato de pilotos, mas Verstappen recuperou oito pontos ao adversário da Ferrari porque somou um ponto extra por ter feito a melhor volta da corrida.

A próxima prova é o Grande Prémio de Espanha, na Catalunha, marcado para o dia 22 de maio.