Verstappen vence sprint do GP da Bélgica

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1 e cimentou ainda mais o comando no campeonato.

Verstappen, que largou da pole position, concluiu as 11 voltas em 24.58,433 minutos, deixando o segundo classificado, o australiano Óscar Piastri (McLaren), a 6,677 segundos, com o francês Pierre Gasly (Alpine) em terceiro, a 10,733 segundos.

A prova, a 11.ª da temporada, ficou marcada pelo despiste do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) à quarta volta, que obrigou à entrada do safety car.

Óscar Piastri chegou a passar pela liderança, ganhando a posição a Max Verstappen na paragem nas boxes para troca de pneus logo na primeira volta.

No entanto, o campeão mundial atacou em pista e, depois da saída do safety car, recuperou a liderança.

Com esta vitória, Max Verstappen somou oito pontos e ainda fez a volta mais rápida, aproveitando o facto de o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), segundo do campeonato, que desistiu com danos na lateral no seu monolugar depois de um toque com o britânico Lewis Hamilton (Mercedes).

A corrida começou com mais de uma hora de atraso devido à forte chuva que se abateu sobre o circuito de Spa-Francorchamps.

Com estes resultados, Max Verstappen tem, agora, 289 pontos, contra os 171 de Sérgio Pérez, que mantém o segundo lugar.

No domingo disputa-se a corrida principal.