Vertonghen na Bélgica. "Senti que estava a perder o controlo da minha carreira"

Jan Vertonghen deixa o Benfica a custo zero

Jan Vertonghen já chegou à Bélgica para fechar acordo com o Anderlecht. No aeroporto de Bruxelas, o jogador do Benfica explica o que o leva a deixar Portugal no último dia do mercado de transferências para a liga portuguesa.

"Nunca pensei que ia regressar à Bélgica aos 35 anos. Acho que foi o momento certo. Sempre tive o controlo da minha carreira e sempre decidi para onde queria ir. E senti que estava a perder algum desse controlo no Benfica. A oportunidade de deixar o Benfica nunca surgiu, até agora".

Na Bélgica, o período de inscrições de jogadores termina apenas dia 6. No entanto, Vertonghen deve confirmar o acordo com o Anderlecht nas próximas horas. Deixa o Benfica a custo zero, rescindindo o contrato. Na Luz era um dos atletas com salário mais elevado, mas perdeu espaço nas opções esta temporada.

