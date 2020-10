Por Guilherme de Sousa 18 Outubro, 2020 • 18:56 Partilhar este artigo Facebook

Depois do empate no clássico entre Sporting e FC Porto, o Benfica entrava em campo com a possibilidade de reforçar a liderança para cinco pontos de vantagem em relação ao segundo classificado.



Mas pela frente tinha uma equipa muito aguerrida como já demonstrou o Rio Ave. Para este encontro, Jorge Jesus deu a titularidade a Jan Vertonghen, que treinou condicionado durante a semana. De resto, o técnico encarnado manteve o seu onze base, com Darwin e Waldschmidt na frente de ataque e Gabriel e Pizzi no meio campo.

O jogo começou com ambas as equipas a discutirem a posse de bola, mas a equipa de Jorge Jesus foi a primeira a marcar. Perda de bola no meio campo para os homens de Vila do Conde. A bola chegou de forma quase "instantânea" a área e Cebolinha com um toque açucarado, serviu Waldschmidt que fuzilou a baliza de Kieszek.

Aos 15 minutos, o Benfica teve a sua primeira contrariedade do jogo. André Almeida saiu lesionado de uma disputa de bola e Gilberto entrou para o lado direito da defesa encarnada. Poucos minutos depois, Aderllan perdeu a bola em zona proibida para Waldschmidt que serviu Darwin para aquele que seria o seu primeiro golo.

No entanto, o lance foi anulado pelo videoárbitro pela posição irregular do avançado uruguaio.

O Rio Ave tentava responder, mas a defensiva do Benfica estava confiante e segura. Aos 28 minutos, os encarnados voltaram a conquistar a posse de bola no meio campo e, em poucos toques, Waldschmidt progrediu com a bola nos pés e rematou para o fundo da baliza rioavista.

No entanto, a posição do alemão suscitou dúvidas e o VAR voltou a anular um golo ao Benfica, ao confirmar a irregularidade do lance.

A equipa de Jorge Jesus mostrava muita agressividade em campo, contrastando com a passividade da defesa vilacondense. Darwin fez o que quis de Ivo Pinto e, a aguentar a oposição, serviu Waldschmidt para o alemão bisar.

Na segunda parte, o Rio Ave entrou com outra postura e o Benfica teve dificuldades em travar a agressividade do adversário. No entanto, as unidades do ataque encarnado estavam a ter uma noite inspirada, sobretudo o alemão Waldschmidt.

O avançado contratado ao Friburgo era uma autentica dor de cabeça para a defensiva do Rio Ave, combinando muito bem com Darwin. Ambos criavam sempre jogadas de muito perigo para a baliza de Kieszek.

Onze do Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Nélson Monte, Borevkovic e Aderllan; Filipe Augusto e Tarantini; Mané, Geraldes e Piazon; Bruno Moreira.

Suplentes: Leo Vieira, Gelson Dala, Diego Lopes, Pelé, Ronan, Jambor, Pedro Amaral, Meshino e Gabriel Souza.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Gabriel, Pizzi, Rafa, Everton, Waldschmidt, Darwin.