"Veste a bandeira." Novos equipamentos da seleção nacional já estão disponíveis

Por Carolina Quaresma 15 Setembro, 2022 • 09:48

Os novos equipamentos da seleção nacional estão disponíveis a partir desta quinta-feira e já serão utilizados pelos atletas nos próximos dois jogos da Liga das Nações, contra a República Checa e a Espanha, nos dias 24 e 27 de setembro, respetivamente.

"O equipamento principal da Equipa das Quinas, com um contraste entre tons profundos e vívidos de vermelho e verde, remete para a bandeira nacional, que representa o país e o povo português. A presença da linha diagonal que atravessa o peito e as costas quer retratar uma bandeira de Portugal que envolve o corpo dos atletas. Os calções verdes, muito apreciados pelos adeptos, mantêm-se novamente presentes, permitindo a fluidez visual desta nova coleção. Outro detalhe simbólico é a presença da esfera armilar na gola traseira", pode ler-se num comunicado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Com o conceito "Veste a Bandeira", pela primeira vez, mais de 75% da coleção é feita com poliéster 100% reciclado. "Um avanço significativo no design sustentável da Nike, sendo que os equipamentos foram produzidos com a tecnologia Dri-FIT Adv, desenhados pixel a pixel para garantir uma ótima ventilação e o máximo conforto aos atletas nacionais", explica a FPF.

Já no equipamento alternativo, é utilizado um tom "off-white", que "se destaca dos tradicionais kits brancos", apresentando "uma faixa com os mesmos tons verdes e vermelhos do equipamento principal que se estende para as costas, mantendo a mesma lógica da bandeira no peito dos atletas portugueses".

"A presença dos tons azuis nas mangas e na gola é uma alusão à vasta costa atlântica do país", acrescenta.

Os novos equipamentos estão à venda, em exclusivo, na loja oficial da seleção, a partir desta quinta-feira e até ao dia 21 de setembro.