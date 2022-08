Viana do Castelo vai receber final da próxima edição da Volta a Portugal

© Pedro Correia / Global Imagens

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre, confirmou este sábado que aquela cidade acolherá o final da Volta a Portugal em bicicleta no próximo ano.

"Estamos preparados, estamos motivados e vamos fazê-lo com toda a competência. Não tenho dúvidas que os vianenses se vão mobilizar para esse grande dia", declarou em Viana do Castelo, antes do arranque da oitava etapa da 83.ª edição, que vai terminar em Fafe.

O autarca disse esperar que o final da 84.ª Volta a Portugal "marque no futuro a modalidade", destacando ainda "o miminho" que é a prova 'rainha' do calendário nacional "sair do ambiente das áreas urbanas" para acabar em Viana do Castelo.

A próxima edição da Volta vai começar em Viseu, confirmou o autarca Fernando Ruas na segunda-feira, e terminar naquela cidade minhota.

Será a primeira vez que Viana do Castelo, que será Cidade Europeia do Desporto em 2023, vai coroar o vencedor da maior corrida do calendário velocipédico nacional.