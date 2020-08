Vicent Kompany termina carreira e assume comando técnico do Anderlecht

© Kenzo Tribouillard/AFP

Por Lusa/TSF 17 Agosto, 2020 • 20:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O defesa internacional belga Vicent Kompany anunciou esta segunda-feira o fim da sua carreira, aos 34 anos, para se dedicar exclusivamente a treinar o clube de futebol Anderlecht, substituindo Franky Vercauteren.

"Quero estar totalmente envolvido na minha função de treinador e preciso 100% do meu tempo para me concentrar nesta função", justificou o atleta.

Oriundo do Manchester City, Kompany regressou em 2019 ao clube no qual se formou, o Anderlecht, formação mais bem-sucedida da Bélgica com 34 títulos de campeão, uma Taça UEFA, duas taças das Taças e Supertaças europeias. O jogador acumulou as funções de jogador e de membro da equipa técnica, que, a partir de outubro, teve Vercauteren como principal responsável.

A imprensa belga noticiou regularmente relações tensas entre ambos, alegadamente com Vercauteren, que orientou o Sporting entre outubro de 2012 e janeiro de 2013, cansado de ficar na sombra de Kompany, que, supostamente, era o verdadeiro líder da política desportiva do clube.

"Quero ficar no clube pelo menos quatro temporadas e provar que o Anderlecht pode jogar um futebol moderno, com resultados", disse Kompany, que terá assumido o fim do futebol igualmente devido às repetidas lesões.

Kompany foi campeão pelo Anderlecth em 2004 e 2005, ganhou a Taça Intertoto pelo Hamburgo em 2007 e foi campeão em Inglaterra pelo Manchester City em 2013, 2014, 2018 e 2019.