O corredor direito do SC Braga acaba de ser reforçado: Víctor Gómez, defesa espanhol de 22 anos chega por empréstimo do RCD Espanyol de Barcelona, avançou O JOGO e confirmou a TSF.

A cedência aos bracarenses é válida por uma temporada, ficando o SC Braga com a opção de comprar o passe do jogador por dois milhões de euros no final da temporada.

O internacional sub-21 chega a Braga na próxima semana depois de um empréstimo ao Málaga.