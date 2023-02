Por TSF 16 Fevereiro, 2023 • 21:03 Partilhar este artigo Facebook

Pelo menos um polícia e um adepto da Fiorentina ficaram esta quinta-feira feridos após confrontos entre as autoridades portuguesas e os apoiantes da equipa italiana em Braga. Os ferimentos foram confirmados à TSF por fonte policial.

Num vídeo a que a TSF teve acesso é possível ver um grupo de dezenas de adeptos - maioritariamente vestidos de negro, indumentária associada ao movimento casuals - em confrontos com a polícia na Rua de São Martinho, junto do Convento do Pópulo.

O polícia ferido foi assistido e teve necessidade de receber pontos.

A equipa de Florença defrontou esta tarde o SC Braga num jogo a contar para a Liga Conferência Europa, vencendo por 4-0 na Pedreira.