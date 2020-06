Vieira diz estar focado nos objetivos desportivos e recusa pensar em eleições

Luís Filipe Vieira quer ver a época desportiva terminada antes de pensar nas eleições © © Paulo Spranger/Global Imagens

Por Lusa 08 Junho, 2020 • 10:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, assegurou esta segunda-feira estar focado "conquista dos objetivos desportivos a atingir até final da época" e, só depois, vai "tratar das questões relacionadas com a sua recandidatura".



Em comunicado, Luís Filipe Vieira deu conta das prioridades, assumindo que "neste momento todo o foco da sua parte está na conquista dos objetivos desportivos a atingir até final da época".



"Só posteriormente começará a tratar das questões relacionadas com a sua recandidatura ao cargo de presidente do Sport Lisboa e Benfica e constituição de respetivas listas para os órgãos sociais previstas apenas para outubro deste ano", prosseguiu o presidente do Benfica.



No mesmo comunicado, o líder 'encarnado' esclareceu ainda não ter feito qualquer "convite a qualquer dirigente político no ativo para integrar os seus órgãos sociais".



Na edição desta segunda-feira, o Correio da Manhã noticia que Luís Filipe Vieira teria a intenção de convidar o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, para o conselho estratégico do clube.



"A noticia, que faz esta manha a manchete do jornal Correio da Manha sob o título "Para Conselho Estratégico - Vieira quer Medina no Benfica" é totalmente falsa em todos os seus pressupostos, seja quanto à intenção ou existência de qualquer convite ao atual Presidente da Camara Municipal de Lisboa, seja no que se refere ao objetivo de criação de qualquer lista para um Conselho Estratégico, bem como o convite a qualquer dirigente politico no ativo para integrar os seus órgãos sociais.