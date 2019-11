Vieira espera resolver renovação de treinador Bruno Lage "na próxima semana"

Luís Filipe Vieira, Presidente do Benfica © Filipe Amorim/Global Imagens

O presidente do Benfica afirmou esta sexta-feira que a renovação de contrato com o treinador da equipa de futebol, Bruno Lage, poderá ser finalizada "na próxima semana" e assegurou que o técnico continuará ao comando dos encarnados.

"O Bruno Lage sabe perfeitamente que o que acordámos, acordámos e está feito. Hoje, não vai ser, mas, se calhar, na próxima semana vamos tratar desse assunto", disse Luís Filipe Vieira, em declarações à BTV.

O líder do clube da Luz revelou que Lage irá receber "retroativos a junho deste ano, ao início da época" e que "as coisas serão respeitadas", antes de referir que o técnico "está sereno" relativamente a este assunto. Por outro lado, deixou uma garantia: "O treinador do Benfica é Bruno Lage e continuará a ser."

Na semana passada, o próprio Bruno Lage comentou a situação, revelando que o que está em cima da mesa "é um aumento salarial e não uma renovação", assegurando o assunto não lhe "tira o sono". Bruno Lage, de 43 anos, assumiu o comando da equipa principal do Benfica em janeiro deste ano, substituindo Rui Vitória no cargo, tendo conduzido os 'encarnados' à conquista do título nacional 2018/19 e, mais recentemente, a Supertaça.