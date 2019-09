Vieira exalta-se contra sócio na AG do Benfica

Luís Filipe Vieira © Gustavo Bom/Global Imagens

A Assembleia Geral do Benfica terminou sob tensão com o presidente do clube da Luz, Luís Filipe Vieira, visivelmente exaltado contra as palavras proferidas por um sócio sobre a presidência do clube.

Segundo conta o site Mais Futebol, o incidente aconteceu já na madrugada de sábado, perto da uma da manhã, depois de um jovem associado ter feito um discurso onde teceu alguns comentários sobre a integridade dos órgãos sociais em geral, e do presidente em particular.

Luís Filipe Vieira não reagiu bem às palavras do jovem e terá insultado o associado e tentado agarrar-lhe o pescoço. Adianta o Mais Futebol que foi necessária a intervenção dos seguranças.

Parte da situação foi registada pelos adeptos que se encontravam nas bancadas e partilhada nas redes sociais.