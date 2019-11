Vieira nega que vá lucrar com a OPA à SAD do Benfica

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica © Álvaro Isidoro/Global Imagens

O presidente do Benfica esclareceu, em declarações à BTV, o porquê do momento da operação, justificando como um excelente negócio para as águias, para conseguir reforçar a posição do clube.

"Estou cá para defender interesses do Benfica a 100 por cento. A obra fala por si. Os resultados desportivos, financeiros e patrimoniais. Faz parte de estratégia devolver o Benfica aos benfiquistas", disse Vieira, acrescentando que não gosta que "não há nada escondido. Há é o reforçar a parte acionista do Benfica, se correr bem vamos ficar com 95%", sublinhou Luís Filipe Vieira.

O Luís Filipe Vieira esclareceu que no futuro, depois desta OPA, o clube pode escolher à vontade - caso entenda - um parceiro estratégico, "o Benfica está a fazer, desde que estou aqui, o melhor negócio de sempre. Sei quanto vale o Benfica", disse Vieira, acrescentando que "o Benfica poderá aspirar a ter também parceiros estratégicos e não 27% em mãos de quem não sabe."

O presidente do Benfica falou ainda do exemplo de "um clube europeu - Lyon - que recentemente jogou connosco, vendeu 20% por 100 milhões. As pessoas que tirem ilações".

Luís Filipe Vieira negou que vá tirar qualquer benefício pessoal com a OPA

Luís Filipe Vieira investiu na época de constituição da SAD um valor perto de 4 milhões de euros, agora vai reaver esse dinheiro.

Nesta entrevista à BTV, Vieira negou que agora essa quantia seja lucro, "quando o Benfica precisou de mim, na constituição da SAD, de 75 milhões de euros, o Benfica nem 15 milhões conseguiu realizar. Foi preciso chamar alguns benfiquistas e coloquei 4 milhões no Benfica. O que vier a receber um dia é o meu dinheiro, meu e da minha família", revelou Luís Filipe Vieira.

O presidente do Benfica destacou ainda o trabalho que conseguiu realizar nos mandatos à frente do clube, "a grande maioria dos benfiquistas devem estar felizes. Basta olhar para o lado para ver. Às vezes dá vontade de perguntar como foi possível em 16 anos trazer o clube de onde estava", sublinhou à BTV.