Vieira tira Costa e Medina da comissão de honra após campanha "hipócrita"

Por Gonçalo Teles 17 Setembro, 2020 • 13:57

O presidente do Benfica e candidato ao mesmo cargo nas próxima eleições do clube retirou os nomes do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina, da sua comissão de honra. Fora desta lista ficam também todos os titulares de cargos públicos, com Vieira a citar cenários de "demagogia e populismo" que deram origem a uma "polémica injustificada e profundamente hipócrita".

Num comunicado enviado às redações, o candidato à presidência do clube da Luz critica o que diz ter sido "uma das campanhas mais hipócritas e demagógicas" a que assistiu.

"Nos últimos quatro dias, António Costa, Fernando Medina e muitos outros foram atacados de forma incompreensível e torpe, não pelo apoio que enquanto sócios do Sport Lisboa e Benfica entenderam dar-me, como já o tinham feito em 2012 e 2016 sem que se tenha assistido a qualquer tipo de alarido, mas, precisamente, pela perceção pública que, de forma concertada, os media foram 'construindo', deturpando e usando como catalisador de uma campanha populista de difamação", lê-se no documento.

Luís Filipe Vieira diz não poder "tolerar que este clima difamatório se prolongue, nem que seja aproveitado para atacar de forma indevida o carácter e a seriedade de quem se limitou a expressar-me, enquanto sócio, o seu apoio" e, por isso, decidiu retirar alguns dos nomes que integram a sua comissão de honra, ressalvando que "a presença numa comissão de honra esgota-se aí, não se prolonga para lá da eleição".

"Nesse sentido, e agradecendo a todos a disponibilidade manifestada, tomei a iniciativa de retirar da minha comissão de honra todos - todos - os titulares de cargos públicos, sejam autarcas, deputados ou membros do Governo", garante.

Sobre os processos que decorrem na justiça contra o presidente encarnado, Vieira diz estar de "consciência tranquila" e garante que "se for condenado, no futuro, em algum dos processos de que nestes dias tanto se fala", será "o primeiro a tomar a iniciativa," de sair pelo próprio pé da presidência do clube.

Nos últimos dias foram várias as vozes críticas à presença na comissão de honra do primeiro-ministro e do autarca, como apoiantes do atual presidente 'encarnado' nas próximas eleições para os órgãos sociais do clube.