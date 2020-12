Vilafranquense elimina Sanjoanensne e vai defrontar o Benfica na Taça de Portugal

© Rui Manuel Ferreira/Global Imagens

Por Lusa/TSF 09 Dezembro, 2020 • 21:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Vilafranquense, da II Liga, venceu a Sanjoanense, do Campeonato de Portugal, por 2-1 e segue para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, fase em que vai defrontar o Benfica.

A vitória sorriu aos ribatejanos, que apresentaram melhor futebol, enquanto os homens de São João da Madeira venderam cara a derrota. Ambas as equipas proporcionaram um jogo com momentos de qualidade, com golos, emoção, empenho e vontade.

Começou melhor o Vilafranquense, após um período de pressão sobre a Sanjoanense, um passe longo de Fernando Timbó para a direita descobriu a desmarcação de Marcos Vinicius, com o lateral brasileiro a fazer, de primeira, a assistência para Rodrigo Rodrigues, que no coração da área fez o golo, o seu quarto na presente edição da Taça de Portugal.

Quatro minutos depois, o golo da igualdade nasceu numa bola centrada na esquerda por Jota, para a área dos ribatejanos, que Fernando Timbó cortou de cabeça para os pés de Stephen Danso, que passou por Sparagna e rematou colocado.

Ainda antes do intervalo, o Vilafranquense chegou à vantagem, com Ruben Gonçalves, sozinho sem oposição, a rematar de cabeça, correspondendo a um centro de Vitinho.

O reatamento trouxe uma partida mais pausada em virtude das faltas que iam quebrando o ritmo. As ocasiões vieram mais tarde, primeiro com Zé Leite a fugir a Timbó e a rematar por cima da trave e, na resposta, um livre de Vitor Bruno a obrigar Diogo Almeida a defesa apertada para canto.

Com o aproximar do final da partida, a Sanjoanense não se entregou e, já em tempo de descontos, a pressão da Sanjoanense esteve perto da igualdade: num livre por Barbosa, Ruben surgiu sem oposição a cabecear ao lado da baliza de Tiago Martins.