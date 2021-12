O Benfica está em terceiro lugar na I Liga, a quatro pontos de Sporting e FC Porto, e foi eliminado pelos dragões na Taça de Portugal © Miguel Pereira/Global Imagens

Jorge Jesus já não é treinador do Benfica. A informação foi oficializada pelo clube encarnado em comunicado enviado à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM).

Em conferência de imprensa conjunta com o presidente do Benfica, Rui Costa, Jorge Jesus fez apenas uma curta declaração: "Vim para o Benfica sempre a pensar que sou uma solução e não um problema. Achei por bem que esta decisão era a melhor para ambas as partes. A minha vida vai continuar, como sempre a trabalhar com amor e paixão."

Já Rui Costa agradeceu a "lealdade e seriedade" da decisão de rescindir o contrato. "Não era este o desfecho que ambos ambicionávamos, trabalhámos arduamente para chegar ao fim deste ano com os objetivos cumpridos, mas chegámos à conclusão que isto seria o melhor para ambas as partes. Desejo-lhe, e à equipa técnica, as maiores felicidades na sua carreira", afirmou.

De acordo com o comunicado do Benfica, divulgado no site oficial, o clube "cumprirá com todas as obrigações contratuais até ao término do vínculo laboral existente ou até que Jorge Jesus e a sua equipa técnica assumam novo compromisso profissional".

O treino matinal do Benfica desta terça-feira foi cancelado. Após se terem apresentado para o treino, os jogadores abandonaram as instalações do Seixal.

A TSF sabe que Nélson Veríssimo vai orientar a equipa no clássico frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão esta quinta-feira. Veríssimo estava em Santa Maria da Feira com a equipa B que defronta esta tarde o Feirense em jogo da II Liga.

A saída de Jorge Jesus acontece cinco dias depois da derrota em casa do FC Porto (3-0), nos oitavos de final da Taça de Portugal e numa altura em que os encarnados são terceiros classificados da I Liga, a quatro pontos de dragões e Sporting. Os encarnados ainda estão nos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde vão defrontar o Ajax, e estão na final four da Taça da Liga que se joga no final de janeiro.

Nesta segunda passagem pelo Benfica, o treinador de 67 anos não conseguiu conquistar nenhum título. Na primeira época terminou em terceiro lugar na I Liga, atrás de Sporting e FC Porto, perdeu a final da Taça de Portugal para o SC Braga e perdeu na meia-final da Taça da Liga, também frente aos bracarenses. Nas competições europeias, foi eliminado pelo PAOK nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e caiu nos dezasseis-avos de final da Liga Europa, contra o Arsenal.