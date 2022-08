Vinte milhões de euros por Ricardo Horta? Salvador "está a ser simpático"

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

O treinador do SC Braga, Artur Jorge, garante que o avançado português Ricardo Horta está feliz no clube, apesar do interesse do Benfica, e lembra que os vinte milhões pedidos pelo presidente António Salvador pelo passe do jogador até são inferiores ao valor da cláusula.

"Vinte milhões é o que o presidente está a pedir, porque a cláusula pede 30... Portanto, está a ser simpático", admitiu o treinador numa entrevista à SportTV transmitida na noite desta quarta-feira.

O líder dos bracarenses garante que Horta "vale" o que está a ser pedido pela estrutura bracarenses, mas admite-se "muito satisfeito por poder contar com um jogador com aquela qualidade"

"De facto, pode ajudar-me muito, mas acima de tudo ao Sporting de Braga por aquilo que representa para todos nós enquanto histórico, já, do clube", assinalou.

Os bracarenses estreiam-se no campeonato este domingo, às 18h00, frente ao Sporting CP, num jogo com relato na TSF.