Violência e racismo no futebol. O que pensam os árbitros?

A violência no futebol tem ocupado a arena do debate público, depois de, este fim de semana, Marega ter abandonado a partida contra o Vitória de Guimarães, quando insultado por adeptos vimaranenses. Mas este caso, inédito pela posição tomada pelo jogador, está longe de ser a única ocorrência de violência no futebol nacional.

Os árbitros António Franqueiro e Pedro Henriques comentam, na antena da TSF, o que é possível fazer para combater o problema. António Franqueiro é mentor do Football Kids Fair Play, um projeto educativo responsável por incutir nos mais jovens o Fair Play que deve caracterizar os comportamentos dentro das quatro linhas.

Pedro Henriques tem uma longa ligação à arbitragem e ao comentário desportivo. Na sequência do caso Marega, escreve o árbitro no jornal Público que o futebol é caracterizado por "um mediatismo e uma transversalidade em termos sociais que mais nenhuma outra atividade tem", o que justifica a relevância das consequências que deste caso advenham.

Esta manhã os dois explicam como veem os árbitros situações como estas, o que podem fazer e a importância de combater atos violentos no mundo do futebol.