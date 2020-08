Ronaldo bisa na partida. Juventus 2-1 Lyon (2.ª parte)

Por Guilherme de Sousa 07 Agosto, 2020 • 20:06 Partilhar este artigo Facebook

Depois de ter sofrido para revalidar o título em Itália, a Juventus tem como objetivo juntar o tão desejado troféu da Liga dos Campeões. Mas para isso, o primeiro obstáculo tinha de ser ultrapassado. Quatro meses depois do jogo da primeira mão dos oitavos de final, a Juventus precisava de anular a desvantagem na eliminatória divida com os franceses do Lyon.



Ora, no primeiro jogo europeu sem público, a equipa de Cristiano Ronaldo (que foi titular), viu acontecer o que não queria, logo nos primeiros minutos de jogo. O Lyon chegou-se à área e conquistou uma grande penalidade. Da marca dos onze metros, o capitão Memphis Depay sacudiu a pressão e executou uma Panenka perfeita para o fundo da baliza de Szczesny. O golo colocou a formação gaulesa com uma vantagem de dois golos na eliminatória.

A Juventus precisava de se concentrar e conseguiu tomar o controlo do encontro. Antes do intervalo, a turma de Sarri conseguiu chegar ao empate. Depay borrou a pintura ao tocar com o braço na bola na área na sequência de um livre de Pjanic. A partir daqui apareceu Ronaldo. O português não falhou a grande penalidade.

Na segunda parte, o Lyon surgiu com um ritmo mais lento, muito por culpa da maior agressividade dos elementos dos campeões italianos. E Ronaldo, o líder da equipa, não queria perder tempo. Aos 60 minutos, tirou dois adversários do caminho e aplicou uma bomba de pé esquerdo que foi embater no poste de Anthony Lopes, acabando no fundo da baliza francesa. A Juventus colocou-se em vantagem no jogo, mas faltava um golo para conseguir colocar-se na frente da eliminatória.

Onze da Juventus: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Higuaín.

Onze do Lyon: Anthony Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, runo, Aouar, Cornet; Ekambi, Depay.

