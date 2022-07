"Visão castradora e pequenina". Evangelista "estupefacto" com texto de Pedro Proença

Joaquim Evangelista © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

O líder do Sindicato dos jogadores lançou, esta manhã, no Fórum TSF, duras críticas ao presidente da Liga Portugal, acusando Pedro Proença de ter omitido no artigo de opinião que, esta terça-feira, publicou na imprensa desportiva, da importância dos futebolistas e até dos árbitros.

"É incrível. Estou estupefacto. O presidente da Liga consegue escrever um artigo sobre futebol sem falar uma única vez nos jogadores. Não há uma única referência aos jogadores. É uma visão castradora, pequenina e, obviamente, tem um impacto enorme na forma como ver o futebol", atira Joaquim Evangelista.

Em declarações à TSF, o presidente do Sindicato dos Jogadores vai mais longe e deixa uma sugestão ao presidente da Liga: "Espero que o Pedro Proença peça desculpa aos jogadores ainda esta terça-feira. É um texto escrito, portanto pensado e, por isso, não há nenhuma razão para cometer esta desconsideração para com os protagonistas, aqueles que são de facto os geradores da riqueza."

São críticas de Joaquim Evangelista, no dia em que vão ser sorteados os calendários da I e II ligas de futebol da nova temporada. A cerimónia tem início às 19h00 no Centro de Congressos Alfândega do Porto e vai ser acompanhada em direto na emissão da TSF. Também vão ser entregues os prémios individuais relativos à última edição dos dois campeonatos profissionais. A primeira jornada da próxima época está agendada para o primeiro fim de semana de agosto.