Visita ao Estádio e Museu suspensas. Benfica anuncia medidas de contenção

O Benfica suspendeu as visitas ao Estádio da Luz e ao Museu do clube. Em comunicado, o clube explica que tomou estas medidas perante a propagação do novo coronavírus.

Em comunicado no site oficial , o clube diz estar a tomar várias medidas preventivas face ao surto de Covid-19, como a "suspensão temporária de toda a atividade desportiva dos escalões de formação de futebol".

Na nota, os 'encarnados' revelam que, perante a "propagação do Covid-19", está a ser implementada "uma série de medidas" no clube e na SAD, entre as quais se destaca "a suspensão temporária de toda a atividade desportiva dos escalões de formação de futebol, cujas competições foram suspensas pela Federação Portuguesa de Futebol e Associação de Futebol de Lisboa".

A corrida do Benfica-António Leitão, agendada para 5 de abril, foi adiada "para data a anunciar oportunamente", segundo o clube lisboeta, que também anunciou o "encerramento do complexo de piscinas e ginástica" do Estádio da Luz, bem como a "suspensão de visitas" ao recinto, ao museu e ao Benfica Campus "por tempo indeterminado".

Além dos jogos à porta fechada da equipa principal de futebol, equipa B e de sub-23 que se realizam este fim de semana, o Benfica revelou ter suspendido a venda de bilhetes para todas as competições e modalidades.

Por outro lado, o treinador da equipa principal de futebol, Bruno Lage, não fará a habitual conferência de imprensa, antes da receção ao Tondela, marcada para sábado, um jogo que tal como todos os outros da Primeira e Segunda Liga decorrerá à porta fechada.

Os jogos da 25.ª jornada das competições profissionais de futebol, marcados para o próximo fim de semana, vão ser disputados à porta fechada, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A ronda 25 da I Liga realiza-se entre sexta-feira (13 de março) e domingo (15 de março), enquanto a 25.ª ronda da II Liga começa no mesmo dia e encerra na segunda-feira (16 de março).

Na 25.ª ronda do campeonato principal, o líder FC Porto visita o Famalicão, no domingo, um dia depois de o Benfica receber o Tondela e de o Sporting jogar no terreno do Vitória de Guimarães.

No plano desportivo, a direção dos encarnados decidiu ainda interromper temporariamente todas as atividades dos escalões de formação.