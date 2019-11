Visita do Benfica a Vizela provoca um "cansaço feliz"

O Vizela Futebol Clube prepara-se para o jogo frente ao Benfica © Miguel Pereira/Global Imagens

O jogo entre o FC Vizela e o SL Benfica, relativo à 4.ª Eliminatória da Taça de Portugal, terá lotação esgotada. O clube vizelense anunciou nas redes sociais que os 6000 bilhetes estão todos vendidos. Será a primeira vez que o FC Vizela recebe um dos três grandes do futebol português em sua casa, pelo que o jogo está a provocar elevada expectativa na cidade minhota. O jogo que está ser preparado com todas as cautelas, estando previstos vários condicionalismos por questões de segurança, como por exemplo no trânsito.

Ouça a reportagem TSF no Estádio do Futebol Clube de Vizela 00:00 00:00

Durante a visita da reportagem TSF ao Estádio do Futebol Clube de Vizela, Tiago Dias, diretor geral do clube, explicou que "é normal em qualquer o que está a acontecer sempre que acontecem este tipo de jogos, vamos ter casa cheia o que obriga a uma organização diferente em relação ao que é habitual nos jogos do Campeonato de Portugal. Acima de tudo a grande preocupação tem a ver com a segurança e tudo o que está a ser tratado com o policiamento, queremos que os adeptos tenham as condições ideais para assistirem ao jogo".

"Por estes dias, é grande a azafama, a agenda está cheia de solicitações, por Vizela já se sentiam saudades de dia como o que está a chegar, "isto motiva, é cansativo, mas é um cansaço feliz, entusiasma as pessoas e trabalhamos de uma forma diferente, sendo sempre positivo receber este tipo de jogos", referiu o dirigente vizelense, já com o telemóvel a não dar tréguas e a presença de elementos da GNR para uma vistoria ao recinto desportivo.

No relvado, um máquina percorre o tapete verde. Nas bancadas, uns toques de pintura, e trabalhos de ultima hora, com o som de um berbequim a ecoar desde o local destinado à imprensa. Os Bombeiros Voluntários de Vizela e GNR local inspecionam o Estádio.

Num relvado secundário a equipa prepara o tarefa que terá pela frente, os adeptos vão espreitando o trabalho e trocam-se palpites, "o Benfica tem 99,9% de favoritismo, mas atenção que eles só têm duas pernas, no campo é que se irá ver...", entra na conversa outro adepto a concordar que a a missão é muito complicada e deixa o desejo de que pelo menos "o jogo tenha prolongamento, até pode acontecer uma surpresa, mas seria um milagre." Mais uma deitar de olhos ao treino, mais um prognóstico, "isto é um jogo da Taça e temos muitos exemplos, como aconteceu com o Sporting, e o Vizela se conseguir um bom jogo até pode fazer uma surpresa... vamos ver."

Na cidade de Vizela desde 2004, a Casa do Benfica é por estes dias outro dos pontos de grande agitação causada pelo jogo da Taça de Portugal. Joaquim Sousa, um dos fundadores e atualmente vice-presidente, vive um momento muito especial. "São dias de festa, é uma envolvência nunca vista, todos querem bilhetes, também é importante para a cidade."

A Casa do Benfica de Vizela tem presentemente 300 associados, Joaquim Sousa aproveita a conversa com a TSF para formular um desejo: "se possível, nem é preciso parar, mas se existir a essa possibilidade seria uma alegria ver o autocarro passar em frente à Casa do Benfica, era um orgulho para nós e estaríamos à espera para aplaudir a equipa", refere.

Vizela e Benfica têm encontro marcado para as 20h45 de sábado no Estádio do Futebol Clube de Vizela.