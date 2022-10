Vitinha torna-se o quarto bracarense a marcar três golos num jogo europeu

O avançado internacional sub-21 português Vitinha © Olivier Hoslet/EPA

Por Lusa 13 Outubro, 2022 • 21:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O avançado internacional sub-21 português Vitinha tornou-se esta quinta-feira o quarto jogador do Sporting de Braga a conseguir, pelo menos, três golos num jogo das taças europeias de futebol, sendo o primeiro português e o mais jovem.

Vítor Manuel Carvalho Oliveira, de 22 anos, apontou os três tentos dos 'arsenalistas', aos 15, 36 e 41 minutos, no empate 3-3 no reduto dos belgas do Union Saint-Gilloise, para a Liga Europa, repetindo os feitos do falecido angolano Chico Gordo (1978), do camaronês Meyong (2008) e do brasileiro Lima (2010).

Deste trio de históricos jogadores bracarenses, Chico Gordo foi o único que logrou 'transformar' o 'hat-trick' em 'póquer', ao marcar por quatro vezes na receção ao Hibernians, de Malta, na primeira mão da primeira ronda da Taça UEFA de 1978/79.

Chico Gordo, que tinha então 28 anos e acabou por morrer com apenas 51, em 2000, faturou aos dois, 17, 19 e 77 minutos, sendo que, pelo meio, aos 74, Lito também marcou, no 5-0 do conjunto comandado por Fernando Caiado, em 13 de setembro de 1978.

Para um jogador do Sporting de Braga voltar a chegar aos três golos num jogo europeu foi, então, preciso esperar quase três décadas, até à temporada 2008/09.

Em 18 de setembro de 2008, em jogo da primeira mão da primeira eliminatória da Taça UEFA, o camaronês Meyong Zé, então com 27 anos, logrou um 'hat-trick' na receção aos eslovacos do Artmedia (4-0).

Em Braga, Evaldo deu vantagem ao 'onze' de Jorge Jesus, logo aos três minutos, para, depois, Meyong marcar três tentos consecutivos, aos 18, 31 e 76 minutos, o segundo de penálti.

Duas temporadas depois, em 2010/11, foi a vez de Lima conseguir um 'hat-trick', este indiscutivelmente o mais emblemático da história do clube, pois foi apontado em Sevilha e valeu a primeira presença de sempre na fase de grupos da 'Champions'.

Depois de um triunfo caseiro por 1-0, o 'onze' de Domingos Paciência arrancou na Andaluzia, em 24 de agosto de 2010, um imponente triunfo por 4-3, com a 'cara' do brasileiro, então com 27 anos, que faturou aos 58, 85 e 90 minutos.

Matheus apontou, aos 31 minutos, o outro tento luso, enquanto Luis Fabiano, aos 60, Jesus Navas, aos 84, e Frederic Kanouté, aos 90+1, marcaram para os espanhóis, que foram relegados para a Liga Europa, competição em que seriam eliminados nos '16 avos' pelo FC Porto, que a venceria, numa final com os bracarenses.

Hoje, mais de 12 anos depois, em Leuven, foi a vez de Vitinha lograr um 'hat-trick', insuficiente para garantir o triunfo dos bracarenses na quarta ronda do Grupo D da Liga Europa, culpa de dois tentos belgas na segunda parte.