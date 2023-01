Vitinha vai ser jogador do Marselha

Vitinha © Ivan Del Val/Global Imagens

O avançado do Sp. Braga, Vitinha, está a caminho do Marselha. A TSF apurou que a transferência do atacante português para a Ligue 1 está consumada e o jogador vai mesmo deixar o clube minhoto neste mercado de inverno.

O Marselha paga um valor ligeiramente acima da cláusula de rescisão do jogador, fixada em 30 milhões de euros, superando as propostas de Southampton e Brighton que chegaram a Braga nas últimas horas.

Vitinha, de 22 anos, apontou 13 golos em 27 jogos esta época ao serviço do clube minhoto. Vai, agora, atuar no terceiro classificado do campeonato francês.